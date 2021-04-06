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Liverpool maçı öncesi Real Madrid’e bir darbe daha… Yıldız futbolcu corona virüsüne yakalandı

Real Madrid'de, Liverpool ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Raphael Varane'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:46, 06/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Liverpool maçı öncesi Real Madrid’e bir darbe daha… Yıldız futbolcu corona virüsüne yakalandı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Liverpool’u konuk edecek olan Real Madrid’de savunmanın önemli ismi Raphael Varane’ın corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Real Madrid tarafından yapılan açıklamada “Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde Raphael Varane’ın test sonucu pozitif çıkmıştır” denildi.

Raphael Varane, Liverpool ile oynanacak maçın kadrosunda çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan Sergio Ramos da Liverpool’a karşı forma giyemeyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, zorlu maça savunmanın ortasında oynayan iki futbolcusundan yoksun çıkacak.

Zinedine Zidane, ligde Eibar ile oynanan son maçta üçlü savunma denemiş ve savunmanın ortasında Mendy, Nacho ve Militao’ya görev vermişti.

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