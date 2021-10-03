Liverpool-Manchester City maçında galip yok

Liverpool ile Manchester City arasında oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu beraberlik haftayı galibiyetle tamamlayan Chelsea'ye yaradı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool, sahasında Manchester City’yi konuk etti. Liverpool, iki kez öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi. Liverpool böylece zirvedeki yerini Chelsea’ye kaptırdı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Liverpool, 59. dakikada Mane ile 1-0 öne geçti. Manchester City, 69. dakikada Foden ile karşılık verdi. 76. dakikada Salah, Liverpool’u bir kez daha öne geçirdi. Karşılaşmada 81. dakikada oynanırken sahneye çıkan De Bruyne, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu galibiyetle Liverpool puanını 15’e, Manchester City ise 14’e yükseldi. Haftayı, Southampton karşısında 3-1 galip gelen, Chelsea 16 puanla zirvede tamamladı.

Premier Lig’de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Crystal Palace 2-2 Leicester City

Tottenham 2-1 Aston Villa

West Ham United 1-2 Brentford