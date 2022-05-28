Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi finali için Liverpool Real Madrid Stade de France'da karşı karşıya geliyor. Kazanan ekibin Avrupa'nın en büyük kupasını evine götüreceği final maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi finali şifresiz olarak yayınlanacak. Liverpool Real Madrid maçı bu akşam TV8'de saat 22.00'de başlayacak.

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Devler liginde uzun maratonun sonuna gelindi, bu akşam oynanacak Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ile kupayı kazanan takım belli olacak. İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’ta oynanacak Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bu akşam 22.00’de başlayacak final maçı hem Exxen hem de TV8’den canlı olarak ekranlara gelecek.

LİVERPOOL REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

AVRUPA'DA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0’lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0’lık sonuçla mağlup edebilmişti.

2018 FİNALİNİN RÖVANŞI

İki takım 3. kez Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. Son final ise 2018 yılında oynandı. Ukrayna'da oynanan finali Real Madrid, 3-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.

2 gol atan Bale'in rövaşata golü ve Liverpool kalecisi Karius'un hataları finale damga vurmuştu.

İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.