Liverpool’a şampiyonluk yolunda büyük çelme

Premier Lig'de kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Liverpool sahasında Tottenham'a takıldı ve çok kritik bir puan kaybı yaşadı.

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İngiltere Premier Lig’de Liverpool, sahasında Tottenham’ı ağırladı. Anfield Road’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile öne geçerken, Liverpool bu gole 74. dakikada Luis Diaz ile karşılık verdi.

3 puan için kalan dakikalarda baskı kuran Liverpool istediğini alamadı.

Bu sonuçla Liverpool 83, Tottenham 62 puana yükseldi. Ada’da zirve mücadelesi veren Liverpool 35 maç oynarken, aynı puana sahip Manchester City, Newcastle’ı mağlup ederse Liverpool‘la arasındaki puan farkını üçe çıkaracak.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına gidecek. Tottenham, derbide Arsenal’i konuk edecek. City ise gelecek hafta Wolverhampton deplasmanına çıkacak.