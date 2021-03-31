Liverpool’a Türk duvarı… En az 60 milyon Euro

Milli Takımımızın muhteşem performansının ardından oyuncularımız Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Ara transferde Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool, şimdi de Çağlar Söyüncü'yü almak için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların Sportif Direktörü Michael Edwards, Leicester City'de oldukça başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki stoperin kadroya katılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

EN AZ 60 MİLYON EURO

Liverpool, satın alma opsiyonlu kiralandığı Ozan Kabak'ı, 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödeyerek Schalke'den resmen kadrosuna katacak. Kırmızılar, ardından Çağlar Söyüncü için Leicester City ile masaya oturacak. Mavi-beyazlıların, güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan milli futbolcumuz için kapıyı en az 60 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü.

Başarılı stoperin tercihi ise Ozan Kabak ile birlikte Liverpool'da oynamak.

GÜCÜMÜZ BELLİ

Öte yandan İngiliz The Guardian gazetesi, düzenli olarak yaptığı ‘2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Güç Sıralaması' listesinde A Milliler’i, İngiltere'nin ardından beşinci sıraya yükseltti. The Guardian, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı sonuçları, “Etkileyici performans” olarak değerlendirdi.

Listede ilk 10'da Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, Türkiye, Portekiz, İtalya, Danimarka, Çekya ve İspanya yer alıyor.