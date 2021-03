Liverpool’da ısınma turu tamam! Ozan Kabak performansıyla büyüledi…

Premier Lig’de haftalardır puan kaybeden ve tarihinin en kötü iç saha performansını göstererek hayal kırıklığı yaratan Liverpool’da Ozan Kabak’ın müthiş performansı haftaya damga vurdu. Ligin 28. hafta maçında Wolverhampton deplasmanına çıkan Liverpool mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

45+2'de Diogo Jota’nın kaydettiği golle kazanan Liverpool’da savunmada müthiş işler yapan Ozan Kabak maçın adamı seçildi. Liverpool’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan ankette zirveyi alan Ozan Kabak’ın yükselişi ‘Büyük performans’ olarak duyuruldu.

performance! @ozankabak4 is your #WOLLIV Man of the Match pic.twitter.com/jUscklqhIz

— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2021