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Liverpool’da ısınma turu tamam! Ozan Kabak performansıyla büyüledi…

Liverpool, Wolves deplasmanında 1-0 kazanırken milli futbolcumuz Ozan Kabak, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. Tutulmamak için kollarına bebek yağı süren Traore'yi durduran Ozan sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:36, 16/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Liverpool’da ısınma turu tamam! Ozan Kabak performansıyla büyüledi…

Premier Lig’de haftalardır puan kaybeden ve tarihinin en kötü iç saha performansını göstererek hayal kırıklığı yaratan Liverpool’da Ozan Kabak’ın müthiş performansı haftaya damga vurdu. Ligin 28. hafta maçında Wolverhampton deplasmanına çıkan Liverpool mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

45+2'de Diogo Jota’nın kaydettiği golle kazanan Liverpool’da savunmada müthiş işler yapan Ozan Kabak maçın adamı seçildi. Liverpool’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan ankette zirveyi alan Ozan Kabak’ın yükselişi ‘Büyük performans’ olarak duyuruldu.

90 dakika sahada kalan Ozan Kabak Wolverhampton’ın hızlı hücumcularına geçit vermezken kazandığı ikili mücadelelerle göz doldurup galibiyette büyük rol oynadı. 2 hafta sonra kazanan Liverpool’da Alman teknik adam Jurgen Kloop maçın ardından Ozan Kabak’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

KLOOP’TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER GELDİ

Mücadeleyi değerlendiren Kloop, “Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips üst üste ikinci maçlarına çıktılar ve çok iyi oynadılar. Traore’nin savunulamaz bir hızı var. onu savunmak çok zordur. Büyük bir görevi başarıyla tamamladılar ve ikisi de gerçekten çok iyiydi” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında da, Ozan Kabak’ın performansı geniş yer buldu. Özellikle oyun kurma yeteneğinin ön plana çıkarıldığı manşetlerde şu ifadeler yer aldı: ”Oyunu çok zekice okudu, hamleleri çok yerindeydi. Geriden pas ile oyun kurma yeteneğini gösterdi. Phillips ile iyi bir uyum yakalamışa benziyor. Gerçek bir Liverpool oyuncusu gibi oynadı. Ozan Kabak eğer bu performansını sürdürürse Liverpool’da uzun vadeli kalabilir. Sezon sonunda bonservisinin alınması için bu performansını korumalı”

Ozan Kabak’ın Wolverhampton karşısındaki performansı sosyal medyada da geceye damga vurdu. Daha önce tutulmamak için kollarına bebek yağı sürdüğünü açıklayan Wolverhampton’ın golcüsü Traore’ye geçit vermeyen  ve 90 dakikanın ardından maçın adamı seçilen Ozan Kabak için birbirinden çarpıcı paylaşımlar yapıldı…

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Yayınlanma Tarihi:13:05,