Liverpool’da kriz bitmiyor… Şimdi de Ozan Kabak

İngiltere Premier Lig’de Jurgen Klopp yönetiminde geçtiğimiz sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Liverpool, 2021-2022 sezonunda krizlerden kurtulamıyor. Virgil van Dijk’ın sakatlığı nedeniyle savunmada sıkıntılar yaşayan, bu sorunu çözmek için devre arasında Ozan Kabak’ı transfer eden Liverpool, genç futbolcunun da sakatlanması ile sarsıldı.

Ligde sahasında oynadığı son beş maçı kaybeden Liverpool, şampiyonluk yarışında lider Manchester City’nin 22 puan gerisinde kaldı. 7. sıraya kadar gerileyen Liverpool, son olarak sahasında Chelsea’ye de 1-0 mağlup oldu. 42. dakikada Mount’un attığı golle yenik duruma düşen Jurgen Klopp’un öğrencileri, mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşmada sakatlanan ancak 90 dakikayı tamamlayan Ozan Kabak’tan da kötü haber geldi. Jurgen Klopp, Ozan Kabak’ın Fulham maçında takımdaki yerini alamayacağını açıkladı. Savunmanın göbeğinde sakatlıklarla uğraşan Alman çalıştırıcı, Joe Gomez, Van Dijk ve Joel Matip’ten sonra dördüncü stoperini de kaybetmiş oldu. Chelsea maçında Fabinho’yu savunmanın ortasında oynatmak zorunda kalan Klopp’un, Fulham karşısında stoperde hangi ikiliye şans vereceği merak konusu oldu.

‘SALAH İLE MANE ARASINDA PROBLEM VAR’

Öte yandan Liverpool’da bir kriz de Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ta yaşandı. Chelsea maçının 62. dakikasında oyunda alınan ve yerini Alex Oxlade-Chamberlain’e bırakan Salah, oyunda alınmasına tepki gösterdi. Savunmaya yardım etmesi şeklinde gelen uyarı sonrası Klopp tarafından oyundan alınan Salah’ın oldukça sinirli olduğu gözlendi.

Manchester City ve İngiltere Milli Takımı’nın eski yıldızlarından Trevor Sinclair, oyundan alınmasının Mısırlı yıldızın gururunu incitmiş olabileceğini söyledi. talkSPORT’a konuşan Sinclair ayrıca Salah ile Mane arasında uzun süredir büyük bir problem olduğunu gözlemlediğini belirtti. Mane’nin daha takım oyuncusu olduğunun altını çizen Sinclair, Salah’ın ise daha bireysel hareket ettiği yorumunda bulundu. Bu durumun da ikili arasında problem yarattığını iddia etti.

Şimdiye kadar alınan iyi sonuçların problemlerin üstünü örttüğünü de sözlerine ekleyen Sinclair “Ancak işler kötü gitmeye başladığında sorunlar da ortaya çıkıyor. İki futbolcu arasında büyük bir sıkıntı olduğunu düşünen tek kişi ben değilim.