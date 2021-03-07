Liverpool’da tarihi yıkım! Anfield’da üst üste 6’ıncı yenilgi…

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Liverpool evinde Fulham ile karşı karşıya geldi. Anfield Road’da oynanan mücadeleyi Fulham 1-0 kazandı ve Liverpool’un tepetaklak düşüşü devam etti. Mücadelede Fulham’a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Galatasaray’ın eski oyuncularından Mario Lemina ile geldi. Milli oyuncumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu yenilgiyle son 7 maçta 6. mağlubiyetini alan Liverpool, 43 puanda kaldı. Son 6 maçta 11 puan toplayan Fulham ise 26 puana yükseldi ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı. Premier Lig’de oynadığı son 8 deplasman maçını kaybetmeyen Fulham (2G 6B), en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı.



Liverpool, 2021 yılında Premier Lig’de sahasında oynadığı 7 maçta yalnızca 1 gol attı. İngiliz devi söz konusu maçlarda ise kalesinde tam 10 gol gördü.

129 YILLIK TARİHTE İLK

Liverpool, bu sonuçla birlikte Anfield’da üst üste 6. yenilgisini alarak tarihte bir ilki yaşadı. Liverpool 129 yıllık tarihinde ilk defa Anfiled'da üst üste 6 mağlubiyet aldı. Fulham, 2011/12’den bu yana ilk kez bir sezonda Liverpool’a rakip olduğu iki maçtan da puanla ayrıldı.

Premier Lig’in 29. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacakken, Fulham evinde Manchester City’yi konuk edecek.