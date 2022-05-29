Liverpool’da yaprak dökümü… Sadio Mane’den ayrılık kararı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybeden Liverpool'da yıldız isimlerden Sadio Mane ayrılık kararı aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 1-0 kaybederek hüsran yaşayan Liverpool’da yaprak dökümü başladı. Premier Lig’de de şampiyonluğu Manchester City’e kaptıran Liverpool’da takımın yıldız isimlerinden 30 yaşındaki Sadio Mane ayrılık kararı aldı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; takım arkadaşlarına Bayern Münih’e gideceğini söyleyen Mane iyi bir teklif aldığını dile getirdi. Alman devi Bayern Münih’in Senegalli yıldız için Liverpool’a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan Sadio Mane’nin ayrılık isteğinin de Liverpool tarafından onaylandığı vurgulandı.

2016 yazında 41.2 milyon Euro bonservis karşılığında Southampton’dan Liverpool’a transfer olan Mane, Merseyside ekibinin formasıyla 269 resmi maça çıkıp 120 gol attı ve 48 asist yaptı.

FİNALDEN ÖNCE BAYERN CEVABI

Şampiyonlar Ligi finalinden önce transferiyle ilgili konuşan Mane, kendisine yönetilen Bayern Münih sorusuna, “Güzel soru, ama şimdi söylemek istediğim şey, tamamen Şampiyonlar Ligi’ne ve onu kazanmaya odaklanmış durumdayım ki bu benim ve Liverpool taraftarları için çok daha önemli. Liverpool’un maçı kazanması için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapacağım. Sanırım hepimiz 2018’de olanları unuttuk. Elbette Real Madrid o zamanlar daha iyi takımdı ve maçı kazanmayı hak etti ama bu farklı bir maç olacak” sözleri ile cevap vermişti.