Liverpool’dan Anfield’da önce şok sonra geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde Liverpool Anfield'da seyircisi önünde 1-0 geriye düşüğü maçta Norwich City'i 3-1 mağlup etti. Salah'ın 67'de attığı gol maça damga vurdu.

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Premier Lig’de 25. hafta mücadelesinde Jürgen Klopp’ün takımı Liverpool ile Dean Smith’in çalıştırdığı Norwich City kozlarını paylaştı. Anfield’da oynanan karşılaşmada ikinci yarıda 1-0 geriye düşen Liverpool geri dönüşü başardı ve maçı 3-1 kazandı. 48. dakikada Milot Rashica’nın golüyle geriye düşen Liverpool, 64’te Sadio Mane ile beraberliği yakaladı.

Muhammed Salah 67’da takımını öne geçirdi. Salah’ın golünde asisti kaleci Alisson Becker yaptı. Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150. golünü attı.

#PremierLeague‘in 26. haftasında Liverpool, kendi sahasında Norwich’i 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren goller Mane, Salah ve Diaz’dan geldi. @iddaa #LIVNOR pic.twitter.com/vfpnSssMKd — S Sport (@ssporttr) February 19, 2022

Liverpool’un yeni transferi Luis Diaz, 81. dakikada skoru belirleyen isim oldu ve yeni takımında ilk kez ağları sarstı

Alınan bu sonucun ardından Liverpool, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak 57 puana yükseldi. Norwich City ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool sahasında Leeds United’ı konuk edecek. Norwich City, Southampton deplasmanına gidecek.