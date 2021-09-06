Liverpool’un yıldızı Naby Keita Gine’de darbe sonrası mahsur kaldı

Liverpool'un Gineli yıldızı Naby Keita, milli maçlar için gittiği ülkesinde yaşanan darbe nedeniyle mahsur kaldı.

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Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Gine ile Fas arasında oynanacak maç için ülkesi Gine’ye giden Liverpool’un yıldızı Naby Keita, darbe nedeniyle mahsur kaldı. Gine’de yaşanan askeri darbe sonrası Naby Keita’nın İngiltere’ye geri dönebilmesi için Liverpool yönetimi girişimlere başladı.

Askeri darbe sonrası Gine-Fas maçı ertelenirken, Naby Keita ülkeden çıkış yapamadı. Darbe sonrası kara ve hava yolları kapatılınca, 26 yaşındaki yıldız futbolcu Gine ‘de mahsur kaldı. Naby Keita’nın durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.

Esir alındığı haberleri yalanlandı

Gine’de ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Liverpool yönetimi Naby Keita’nın esir alındığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Naby Keita ile iletişim halinde olduklarını belirten Liverpool yönetimi, futbolcunun iyi olduğunu açıkladı.

Liverpool yönetimi, Naby Keita’nın İngiltere’ye geri dönebilmesi için Gine Futbol Federasyonu ile birlikte çalıştıklarını bildirdi. Naby Keita’nın, girişimler sonrasında özel bir jetle İngiltere’ye getirilmek istendiği iddia edildi.