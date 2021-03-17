Liverpool’un yıldızları 58 milyon Euro’luk tesisten şikayetçi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 58 milyon 345 bin Euro harcayarak Kirkby’de yeni bir antrenman tesisi inşa etti. Liverpool’un geçtiğimiz kasım ayında taşındığı 9200 metrekarelik yeni tesiste iki nizami saha büyüklüğünde antrenman sahası, bir kaleci alanı, plaj futbolu sahası, voleybol sahası, tenis kortları yer alıyor. Tesisin içinde ayrıca hidroterapi kompleksi, uzman spor rehabilitasyon odaları, yemek odaları, spor salonları, havuzlar, soyunma odaları ve sahaları da bulunuyor.

Ancak bütün bu imkanlar, yine de Liverpool yıldızlarının şikayetine engel olamadı. The Sun’da yer alan habere göre futbolcular, muhteşem tesis yerine eski antrenman tesislerinin yer aldığı Melwood’a dönmek istiyor. Bunun nedeni olarak ise yeni tesislerin aşırı rüzgarlı olmasını gösteriyorlar. Tesislerden oldukça memnun olmalarına rağmen futbolcuların, antrenman sırasında baş etmek zorunda kaldıkları rüzgar nedeniyle zorlandıkları belirtiliyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, 2017 yılında yeni tesis ile ilgili düşünceleri sorulduğunda “Bu değişim kulübün geleceği için iyi olacak. Melwood’u gerçekten çok seviyorum ancak futbol değişiyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Olduğumuz yerde sayamayız. Bazen standartları yükseltmeniz gerekir. Melwood 25 sene önce standartların üzerindeydi. Ancak 25 yılda çok şey değişti. Yönetime bize böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyorum” demişti.