Ljubljana Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi yolunda…
Galatasaray Ljubljana UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu için karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde 16 kez boy gösteren Galatasaray Ljubljana karşısında avantajlı bir skor elde ederek hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray Ljubljana saat 22.00'de başlayacak, S Sport Plus kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı Galatasaray Ljubljana mücadelesine sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.
LJUBLJANA GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı bu Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak, S Sport Plus’tan canlı olarak yayımlanacak.
LJUBLJANA GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu (Barış Alper)
ZANİOLA FORMA GİYEMECEK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nun durumu belirsizliğini koruyor.
Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo’nun Olimpija Ljubljana’ya karşı forma giymesi beklenmiyor.
Zaniolo’nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
Galatasaray’da takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlıklarını atlatan Lucas Torreira ile Wilfried Zaha ise teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi durumunda Olimpija Ljubljana maçında forma giyebilecek.
AVRUPA’DA 305. MÜCADELE
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakanın 107’sinden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 405 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.