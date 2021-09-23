Loic Remy’den Bülent Uygun’a olay gönderme

Çaykur Rizespor'un Fransız forveti Loic Remy, Karadeniz ekibinin teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını duyurmasının ardından Loic Remy'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çaykur Rizespor'un Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini duydurmasının ardından takımın yıldız oyuncusu Loic Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Remy, Türkçe olarak yaptığı paylaşımında ”Benim yaptığım işi ve ismimi bu şekilde karalayamazsınız. Hile yapan bir yalan, onu şaşırtan bir gerçekten daha iyidir. Sahte gerçekler ve gerçek yalanlar vardır. Dürüstlük adına doğruyu söyle” ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bülent Uygun, 2-1'lik Altay mağlubiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy ‘Ben gidiyorum' dedi, sonra dedi ki ‘Ben bu paralara yer bulamam' gerisin geri geldi. ‘İdmana çık’ dedik çıkmadı, ‘Sakatım' dedi ‘Sahada çukur var' dedi. Hatta 1-2 oyuncu ‘Hoca gider nasılsa Türkiye'de sistem böyledir' dedi” ifadelerini kullanmıştı