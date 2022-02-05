Loic Remy’nin sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu Loic Remy'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

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Çaykur Rizespor, Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir” denildi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü ‘ben sakatım.’ 26 gün ‘ben pozitifim’ diyerek Fransa’da kaldı. 100 Euro verdi, ‘pozitif’ raporu aldı, 26 gün sonra Rize’ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

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