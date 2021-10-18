Lokomotiv Moskova, Galatasaray maçı öncesi Squid Game göndermesi yaptı

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, sarı kırmızılı ekiple kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı ve ‘oyun yakında başlayacak’ dediği görülüyor.

Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA G.SARAY DA PAYLAŞMIŞTI

Galatasaray, daha önce Squid Game temalı paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda “Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz” ifadelerini kullanmıştı.