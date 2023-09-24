Londra derbisinde Arsenal ve Tottenham yenişemedi

Premier Lig'in 6. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında, üst sıraları yakından ilgilendiren heyecan dolu bir karşılaşma oynandı. Arsenal, evinde konuk ettiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Emirates Stadyumu’nda oynanan mücadele izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mücadelede ilk gol, 26. dakikada Cristian Romero’nun kendi kalesine attığı bir golle Arsenal’e geldi. Ancak Tottenham, 42. dakikada Heung-Min Son’un attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı berabere tamamlandı.

VAR İNCELEMESİ İLE PENALTI

İkinci yarıda ise 50. dakikada hakem Robert Jones’un Arsenal lehine verdiği tartışmalı penaltı kararı gündeme oturdu. Topun Cristian Romero’nun eline çarptığını belirten hakem, penaltı noktasını gösterdi. Bu karara Tottenhamlı oyuncular uzun süre itiraz etti, ancak VAR onayının ardından 54. dakikada Bukayo Saka, penaltıyı gole çevirerek Arsenal’i bir kez daha öne geçirdi.

SON HEUNG-MIN’DEN 150. GOL



55. dakikada James Maddison, Arsenal savunmasından kaptığı topu kullanarak Son Heung-Min’e golü attırdı ve skoru 2-2’ye getirdi. Bu gol aynı zamanda Son Heung-Min’in Tottenham formasıyla resmi maçlardaki 150. golü oldu. Bu beraberlikle her iki takım da 14 puana ulaştı. Tottenham averajla 4. sırada yer alırken, Arsenal 5. sırada kendisine yer buldu.

LİVERPOOL KAZANDI, CHELSEA KAYBETTİ

Liverpool, Anfield Stadı’nda konuk ettiği West Ham United’ı 16. dakikada penaltıdan Muhammed Salah, 60. dakikada Darwin Nunez, 85. dakikada Diogo Jota’nın fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 42. dakikada Jarrod Bowen’den geldi. Puanını 16’ya çıkaran Liverpool, haftayı ikinci sırada tamamladı. 10 puanlı West Ham United ise 7. sıranın sahibi oldu.

Sezonunun formda ekiplerinden Brighton & Hove Albion, konuk ettiği Bournemouth’u Milos Kerkez (kendi kalesine) ve Kaoru Mitoma’nın (2) golleriyle 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Puanını 15’e çıkaran Brighton & Hove Albion 3’üncü, 3 puanlı Bournemouth 17’nci sırada yer aldı. Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea ise ağırladığı Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu. Aston Villa’ya 3 puanı getiren golü, 73. dakikada Ollie Watkins kaydetti. Chelsea’de Malo Gusto, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 12 puanlı Aston Villa 6’ncı, 5 puanlı Chelsea 14’üncü sırada haftayı kapattı.