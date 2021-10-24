Londra derbisinde gülen West Ham

West Ham, Londra'nın bir diğer takımı Tottenham'ı Antonio'nun attığı golle 1-0 yenerek 4. sıraya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında iki Londra ekibi West Ham ile Tottenham karşılaştı. Londra Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Avrupa kupalarına katılma yarışı veren iki takımın mücadelesin ilk yarı birçok pozisyon kaçtı. Maçın skorunu ise 72. dakikada West Ham’ın golcüsü Michail Antonio değiştirdi.

Bu sezonki 8. maçında 6. golünü kaydeden İngiliz forvet, takımına derbi maçta 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından West Ham 17 puanla 4. sırada yükseldi. Tottenham ise 15 puanla 6. sırada kaldı.

Premier Lig’in 10. haftasında West Ham, deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Manchester United’ı konuk edecek.