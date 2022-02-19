Loret Sadiku ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, Kosovalı orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 6 sezondur kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Lorent Sadiku ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kosova’nın Priştine şehrinde doğan defansif orta saha oyuncusu Lorent Sadiku, 2016-2017 sezonunda Mersin İdman Yurdu’ndan Kasımpaşa’ya transfer olmuştu. Paşa’da toplam 147 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Kosovalı futbolcu bu sezon ise 11 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.