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Lucas Biglia, Medipol Başakşehir’de 

Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lıcas Biglia, Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

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Lucas Biglia, Medipol Başakşehir’de 

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia’yı kadrosuna kattı.

Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Fatih Karagümrük’ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Eylül 2020’de Karamgürük’e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir’e transfer oldu.

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