Lucas Biglia, Medipol Başakşehir’de
Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lıcas Biglia, Medipol Başakşehir'e transfer oldu.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Fatih Karagümrük forması 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Biglia’yı kadrosuna kattı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Fatih Karagümrük’ün kaptanlığını da yapan Biglia, kırmızı-siyahlı takımla 72 maça çıkarken; 5 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Eylül 2020’de Karamgürük’e gelen Biglia, bonservis bedeli olmadan Başakşehir’e transfer oldu.