Lucas Torreira: ‘Hulk benzetmesi aklıma geldi’

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Atatürk Olimpiyat Stadı zemininden kaynaklı olarak yeşile boyanması ile ilgili konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbulspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet sonrası konuştu. Saha zemininin boyanması nedeniyle yeşile boyanan Torreira, gündem olan görüntülerinden sonra ‘Maç öncesi Hulk benzetmesi aklıma gelmişti’ dedi.

İşte Torreira’nın açıklamalarından satır başları:

“Çok mutluyum. Zor maçlar oluyor, üst üste maçlar oluyor. Birçok dakika oynamamız gerekiyor. Maçlar arasında da çok çalışıyoruz. En üst seviyede devam etmeliyiz ligde. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmalıyız. Bugün biraz yorgun gözükmüş olabilirim ama sebebi dediğim şeyler. Yine de elimden geleni yapıyorum”

‘FORMAYA GEREKEN SAYGIYI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ’

“Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor ama geniş bir kadromuz var, oyuncularımız çok kaliteli. Yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışıyoruz, arkadaşlarımız hocamız da alışıyor. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Milli araya kadar bu tempoda devam etmemiz gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de böyle çalışıyorduk. Bu formaya gereken saygıyı göstermeye çalışıyoruz”

‘SAHALARIN DAHA İYİ OLMASI GEREKİYOR’

Torreira, Olimpiyat Stadyumu’nda sahanın gıda boyasıyla yeşile boyanmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, “Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti. Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değildir. Biz orada keyif almaya çalışırız. Taraftar gelmiş, destek oluyordur. Hep birlikte keyfini çıkarmaya çalışırız. En önemlisi de budur” yorumunda bulundu.