Lucas Torreira’nın en acı günü… ‘Annemin corona virüsünden hayatını kaybettiği gün…’

Uruguay Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda sergilediği performans ile dikkat çeken Lucas Torreira, o yaz 29 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal’e transfer oldu. Arsenal’de iki yıl boyunca 89 maça çıkan Lucas Torreira, bu sezon başında ise Atletico Madrid’e kiralandı.

Atletico Madrid’de forma savaşı veren Lucas Torreira, ülkesinde gelen acı haber ile sarsıldı. Corona virüsüne yakalanan annesinin geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybettiğini öğrenen 25 yaşındaki futbolcu, apar topar Uruguay’a gitti. Annesinin henüz 53 yaşında olduğunu söyleyen Lucas Torreira, ESPN’e verdiği röportajda “Henüz annemin yokluğuna alışamadım. Böyle bir durumda hayatınızı normal bir şekilde devam ettirmek zorlaşıyor. Zamanla bu acıyla yaşamayı öğreneceğim. Yaşadığımız yer olan Fray Bentos’a corona virüsüne yakalananların sayısı artmıştı. Annem de yakalandı. 11 gün hayatta kalma savaşı verdi. Ne yazık ki başaramadı” dedi.

“ARTIK AVRUPA’DA OYNAMAYACAĞIM”

Atletico Madrid’den annesinin cenazesi için izin istediğinde oldukça anlayışlı bir yanıt aldığını anlatan Lucas Torreira “Ülkeme gittiğimde biraz daha kalmak istediğimi kulübe ilettim. Onlar da izin verdiler. Bana yaklaşımları çok iyiydi. Ancak pazar günü geri dönmek zorundayım. Sorumluluklarımı yerine getirmem gerekiyor. Ne kadar acı bir dönemden geçsem de hayat devam etmeli” şeklinde konuştu.

Lucas Torreira, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından radikal bir karar aldığını ve futbol hayatını Avrupa’da sürdürmeyeceğini de söyledi. 25 yaşındaki futbolcu “O gece menajerimi aradım ve artık Avrupa’da oynamayacağımı söyledim. Çocukluğumdan beri tuttuğum takım olan Boca Juniors’a transfer olmak istediğimi ilettim. Aileme daha yakın olmak için bu kararı aldım” ifadelerini kullandı.