Luis Nani’nin MLS’ten sonraki adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Luis Nani, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya geçiş yapıyor! Portekizli oyuncunun, Fluminense'ye yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe formasını 2015-2016 sezonunda terleten Luis Nani, MSL ekibi Orlando City’den 3 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. 35 yaşındaki Portekizli’nin yeniden sarı-lacivertli takıma döneceği iddia edilmişti ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre; Nani, Brezilya ekiplerinden Fluminense’ye imza atmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaraylı Felipe Melo’yu da kadrosuna katan Fluminense’nin Nani’ye teklif yaptığı ve kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.
Orlando formasını 88 maç terletip 31 gol atan Nani, 18 de asist yapmıştı.