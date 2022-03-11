Luis Suarez’den Galatasaray taraftarını kızdıran yorum

Barcelona'nın eski golcüsü Luis Suarez, Katalan devinin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi’nde Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, kendi evinde oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Maçla ilgili görüşleri sorulan Atletico Madrid’in yıldız forveti Luis Suarez, eski takımı Barcelona’nın oynadığı futbolu eleştirdi. İspanyol basınına değerlendirmeler yapan Uruguaylı forvet, Barcelona’nın oynadığı futbolun kendisin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Yıldız golcünün Galatasaray için ‘zayıf rakip’ tanımı yapması ise, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Luis Suarez’in AS’a yaptığı maç değerlendirmesi:

“Galatasaray gibi zayıf bir rakibe karşı da olsa, Avrupa’daki maçları kazanmak isteyerek oynamak gerekiyor ve bu maçlarda ortaya koyulması gereken minimum şeyleri yapamadılar. Saldırgan olmak, daha çok koşmak, hedefi yumuşaklıkla değil de daha çok istekle aramak. Sadece birkaç kez yanıp söndüler. Maç boyunca Xavi’nin takımının ne oynadığını anlamadım. Barça beni hayal kırıklığına uğrattı.”

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