Luis Suarez’den ‘Mbappe mi, Haaland mı?’ sorusuna yanıt

Dünya futbolunda elit 9 numara oyuncusunun ne anlama geldiğinin özeti olan Uruguaylı forvet Luis Suarez, Alaves maçında kariyerinin 500. golünü attıktan sonra Erling Haaland hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Sezon başında Barcelona’dan ayrılarak Atletico Madrid’e transfer olan deneyimli forvet, Katalan ekibinde forma giydiği dönemle ilgili de açıklamalar yaptı. Twitch’te bir yayına katılan Suarez, “Haaland harika bir oyuncu, olağanüstü bir seviyeye ulaştı ve takdire şayan bir fiziksel gücü var” ifadelerini kullandı.

“Ben Haaland’dan yanayım”

“Mbappe mi, Haaland mı?” tartışmaları hakkında yorum yapan Suaerez, “Haaland dünyanın en iyi 9 numaralarından biri ve çağa damgasını vuracak. Ben biraz daha Haaland’dan yanayım, ancak Mbappe de harika bir seviyede” dedi.

Kendi formunu değerlendiren Uruguaylı futbolcu, “Barcelona’dan ayrıldıktan sonra La Liga’da kaldığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Aynı hakemler ve takım arkadaşlarımı da tanıdığım için fazla değişiklik yaşamadım. Ekibin bulunduğu yerde olması için yardımcı olmaktan memnunum” şeklinde konuştu.

“Messi ile her gün konuşuyoruz”

Eski kulübü Barcelona’ya olan sevgisinden ve Lionel Messi ile arkadaşlığından bahseden Suarez, sözlerini şöyle noktaladı:

“Futbol izlemeyi sevdiğim için Barcelona maçlarını izliyorum. Onlara minnettarım. Messi ile neredeyse her gün konuşuyorum. Barcelona’da yaptıklarım ve bana kattıkları için onlara olan sevgimi herkes biliyor.”

Bu sezon La Liga’da 25 maça çıkan Suarez 19 gol atma başarısı gösterdi.