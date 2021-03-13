Luiz Gustavo Beşiktaş derbisinde ilk 11’de…

Gençlerbirliği maçında cezalı Valencia'nın yerine Samatta oynayacak, başka değişiklik olmayacak. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş maçı öncesi riske edilmeyecek.

EROL Bulut, Gençlerbirliği maçında sahaya süreceği onbiri şekillendirdi. Konyaspor'u 3-0 yenen kadroyu bozmayı düşünmeyen F.Bahçe Teknik Direktörü'nün sakatlıktan yeni çıkan Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci'yi yine yedek kulübesinde başlatmayı düşündüğü öğrenildi.

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VALENCİA YERİNE SAMATTA

Brezilyalı yıldızın riske edilmeyeceği ve Beşiktaş derbisinde onbirde yer alacağı belirtildi. Konya onbirinden tek değişiklik, cezalı Valencia'nın yerine Samatta'nın forma giyecek olması.