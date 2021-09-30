Luiz Gustavo öz eleştiri yaptı: ‘Sorumluluğun büyük bir kısmı benim’

Fenerbahçe'nin kaptanı Luiz Gustavo, Marsilya'ya mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarların protestosuna maruz kalan Brezilyalı oyuncu "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük bir kısmını üzerime alabilirim çünkü bugün takımıma istediğim gibi yardım edemedim" dedi.

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Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Olympiakos karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin 3-0 kaybettiği maçta oyundan çıkarken taraftarların tepkisiyle karşılaşan Gustavo, öz eleştiride bulundu. İşte Gustavo’nun maç sonu açıklamaları:

“Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük bir kısmını üzerime alabilirim çünkü bugün takımıma istediğim gibi yardım edemedim. Takım olarak da bu zor maçın seviyesinde değildik. Hatalar yaptık. Onlar da bizden daha üstün oynadılar ve pozitif bir sonuçla buradan ayrıldılar.”

“GOLLERİ BU YÜZDEN YEDİK”

“Bugün değerlendiremediğimiz bazı şanslar vardı ama geneline bakarsak oyunun kontrol bizde değildi. Golleri de zaten bu yüzden yedik. En önemlisi bu hatalardan ders çıkarıp pazar günü oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanmak ve ligde de istediğimiz gibi kazanarak devam etmek.”

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