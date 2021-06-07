Luka Doncic 46 sayı ile rekor kırdı ama büyük hayal kırıklığı yaşadı

NBA’de Dallas Mavericks’in Los Angeles Clippers’a mağlup olarak play-off’lara veda ettiği mücadelede Luka Doncic’in olağanüstü performansı geceye damga vurdu.

46 sayı, 7 ribaund, 14 asistle rekor kıran 22 yaşındaki Sloven oyuncunun çabası yarı final için yetmedi. LA Clippers’a karşı adeta tek başına savaşan Doncic bir play-off 7. maçında 40 sayı üzerinde atan en genç oyuncu oldu.

Kariyerindeki 13. play-off maçına çıkan Doncic 46 sayı attığı maçı kaybetmenin üzüntüsüyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Clippers yıldızları maçın sonunda Doncic’in yanına giderek büyük bir saygı örneği gösterdiler.

Batı konferansında yarı final biletinin LA Clippers’a kaptırılması sonrası Doncic’e sosyal medyada destek mesajları yağdı. İşte yıldız basketbolcu için yapılan yorumlar:

Doncic'im be elinden geleni yaptı ama şu Dallas ile ancak bu kadar oluyor. Üst üste 2 yıl çok iyi oynadığı serilerde Kawhi'lı PG'li Clippers'a elenmiş oldu ama şu çok net ki ilerleyen yıllarda şampiyonluk için hep en üst sıralarda ismi anılacak pic.twitter.com/SQumQUmqL6

— NadaLebron (@kingsofthespore) June 6, 2021