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Luka Doncic 46 sayı ile rekor kırdı ama büyük hayal kırıklığı yaşadı

NBA play-off'larında Dallas Mavericks'i 126-111 yenen Los Angeles Clippers, ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi. 46 sayı atıp tozu dumana katan Luka Doncic'in performansı sosyal medyanın en büyük gündemlerinden biri oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:07, 07/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Luka Doncic 46 sayı ile rekor kırdı ama büyük hayal kırıklığı yaşadı

NBA’de Dallas Mavericks’in Los Angeles Clippers’a mağlup olarak play-off’lara veda ettiği mücadelede Luka Doncic’in olağanüstü performansı geceye damga vurdu.

46 sayı, 7 ribaund, 14 asistle rekor kıran 22 yaşındaki Sloven oyuncunun çabası yarı final için yetmedi. LA Clippers’a karşı adeta tek başına savaşan Doncic bir play-off 7. maçında 40 sayı üzerinde atan en genç oyuncu oldu.

RAKİPLERİ MAÇ SONU SAYGI GÖSTERDİ

Kariyerindeki 13. play-off maçına çıkan Doncic 46 sayı attığı maçı kaybetmenin üzüntüsüyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Clippers yıldızları maçın sonunda Doncic’in yanına giderek büyük bir saygı örneği gösterdiler.

Batı konferansında yarı final biletinin LA Clippers’a kaptırılması sonrası Doncic’e sosyal medyada destek mesajları yağdı. İşte yıldız basketbolcu için yapılan yorumlar:

  • ”Doncic muazzam oyuncu, ilk tur büyüleyiciydi ama bu takımla çok zor, özellikle Porze gibi ahrazın takımda o kontratla daha kalacağını da düşünürsek iyi yan parçalar gelmeden maalesef FRE olmaktan kurtulamaz Luka Magic..”
  • ”Doncic inanılmaz yoruldu maalesef. Belli ölçüde eşlik edebilen de çıkmadı.”

  • ”Hayatta herkesin sınandığı bir şeyler oluyor. Lebron bu sene Davis'in sakatlıklarıyla sınandı Doncic de Porzingis ve Dallas ile sınanıyor.”
  • ”Doncic 22 gibi çaylak sayılabilecek bir yaşa rağmen liderliği ile Dallas'ı resmen tek başına bir yerlere getirdi ama karşıda Kawhi PG gibi iki star ve çok iyi bir kadroya sahip Clippers vardı. Elinden geleni yaptı ve birçok insanı yine büyüledi. Helal olsun çocuk mücadelen yeter”
  • ”Luka Doncic bu akşam yattığı yeri bilmez artık.”
  • ”Doncic birazdan sahada can verir diyenler fav”
  • ”45 dk oynayıp 46 sayı atıp maçı alamayan doncic yalnızlığı var bugün üzerimde”