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Lukas Podolski’den Antalyaspor’a tepkili veda: ‘Çok yazık’

Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile yollarını ayıran Lukas Podolski, kendisine sosyal medya üzerinden veda edilmesine tepki gösterdi.

Güncellenme: 23:24, 03/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Lukas Podolski’den Antalyaspor’a tepkili veda: ‘Çok yazık’

Fraport TAV Antalyaspor’dan ayrılan Lukas Podolski, kişisel iletişim yerine kulübün sosyal medya hesabı üzerinden veda edilmesine sitemde bulundu.

Lukas Podolski’nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, “Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar dileriz ifadeleri yer aldı. Lukas Podolski sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, kulübün veda mesajına sitemde bulundu.

Podolski paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Antalyaspor adına ter akıtmış her oyuncu için ayrılırken adına yakışır bir veda yapılmalıydı. Benden yaşça daha büyük yöneticilerimizin sosyal medya üzerinden değil de kişisel olarak benimle iletişime geçerek teşekkür etmelerini beklerdim. Çok yazık. Ama yine de hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bu güzel şehrin taraftarlarına her şey için çok teşekkürler.”

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