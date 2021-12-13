Luyindama Muslera’yı sakatladı Sivasspor golü attı! İnanılmaz an…

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol öncesi yaşanan pozisyonda Muslera sakatlandı. Topa müdahale etmek isteyen Luyindama ile çarpışan Uruguaylı kaleci maça devam edemedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede dakikalar 80’i gösterirken çok ilginç bir an yaşandı. Hızlı hücumla çıkan Sivasspor’un uzun oynadığı topu takip eden Luyindama ve Muslera aynı anda müdahalede bulunmak isterken çarpıştı.

LUYINDAMA TOPA VURMAK İSTERKEN MUSLERA İLE ÇARPIŞTI

Sivasspor’da Max Gradel’e doğru atılan uzun pası uzaklaşmak için kalesinden çıkan Muslera, takım arkadaşı Luyindama’nın araya girmesiyle acı içinde yerde kaldı. Topu alan Gradel, bir süre bekledikten sonra ceza sahası içine hareketlenen Fayçal Fajr’ı gördü.

Gradel’den aldığı pası boş ağlara gönderen Fajr, Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi. Muslera o dakikalarda sağ dizini tutarak yerde uzun süre acı içinde kıvrandı. Sivasspor gole sevinirken sarı kırmızılı takımın sağlık heyeti Uruguaylı kaleci için sahaya girdi.

İlk müdahalesi yapılan ve dizinden ciddi sıkıntısı olduğu anlaşılan Muslera mücadeleye devam edemedi ve 83. dakikada sedyeye alınarak direkt soyunma odasına götürüldü.