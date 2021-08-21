Maç esnasında Fabrice N’Sakala bir anda yere yığıldı! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçta Fabrice N'Sakala, bir anda yere yığıldı. Fabrice N'Sakala, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 71. dakikasında bir anda yere yığılan Fabrice N’Sakala, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Topun oynanmadığı bölümde kendisini yere bırakan Fabrice N’Sakala’ya ilk müdahaleyi, Beşiktaş yedek kulübesinden çıkıp gelen Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri hemen oyun alanına dahil oldu. Tüm futbolcuların ve seyircilerin korku dolu bakışları arasında ilk müdahalesi saha içinde yapılan Fabrice N’Sakala, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Fabrice N’Sakala’nın durumu hakkında alınan ilk bilgilere göre, 31 yaşındaki futbolcunun nefes alış-verişinde bir sorun olmadığı ve bilinci açık olduğu öğrenildi.

Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu