Maç öncesi VAR monitörü patladı! Sahayı alevler sardı…

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda oynanacak Andorra-İngiltere maçı öncesi şoke eden bir olay meydana geldi. Mücadelenin oynanacağı Estadi Nacional Stadyumu’nda hazırlıklar devam ederken VAR monitörünün patlaması sonucunda yangın çıktı. Yaşanan patlama sonrası bir anda çıkan yangın sonrası alevler yedek kulübesi çevresine kadar uzanınca büyük bir panik ve korku yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği stadyumda monitör ve ateşlerin sıçradığı yedek kulübesinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yarın akşam TSİ 21.45’te başlayacak mücadele öncesi sahanın bir bölümünün çimlerinin de yandığı görüldü.

Patlamadan bir kaç saat önce İngiltere Milli Takımı oyuncuları statta antrenman gerçekleştirmişti.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday’s World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021