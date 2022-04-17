Maç sırasında kalbine yenik düştü!

Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi'nin final maçında 43 yaşındaki veteran kaleci Fatih Mumcu maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER

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Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi’nin final maçında, İzmir Bostanlı Hasan Türker Sahası’nda Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynana maçın 85. dakikasında kalesinde bir anda yere yığılan Fatih Mumcu'ya ilk yardımı arkadaşları ve sahadaki sağlık ekipleri yaptı.



Bilinci kapalı bir halde yerde yatan Mumcu çağırılan ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. Mumcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mumcu’nun ölümünün kalp krizine bağlı olabileceği belirtildi.

Maçı yarıda bırakarak hastaneye giden Mumcu'nun takım arkadaşları ise büyük şok ve üzüntü yaşadı. Mumcu'nun cenazesinin otopsi için izmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Fatih Mumcu başta Beykoz olmak üzere birçok 1 ve 2. Lig takımlarında forma giymişti.

Veteran kaleci Fatih Mumcu, profesyonel kariyerinde Batman Petrolspor’un ve Tavşanlı Linyitspor’un formaları terletti.