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MAÇ SONUCU | Ankaraspor 0-3 Altınordu

Süper Lig yarışı veren Altınordu, küme düşme hattındaki Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Güncellenme: 21:26, 12/02/2021
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Ankaraspor 0-3 Altınordu

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ankaraspor evinde Altınordu'yu ağırladı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 13 puanla 17. sırada kalırken, konuk takım 37 puana yükselerek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Başkent ekibinde yeni teknik direktör Ümit Özat da takımıyla ilk maçına çıktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün

Ankaraspor: Tomas, Levent Gülen, Ercan Yazıcı (Barış Zeren dk. 66), Mudimu, Ali Ülgen, Blagojevic (Pedersen dk. 63), Tevfik Altındağ (Doğukan Efe dk. 78), Mahmut Akan, Ayuk (Samed Ali Kaya dk. 79), Erdem Çetinkaya (Engin Bekdemir dk. 45), Olatunbosun

Yedekler: Kerem Vergilier, Gökhan Akkan, Halil İbrahim Esen, Aydın Karabulut

Teknik Direktör: Ümit Özat

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Aslan (Kahraman Demirtaş dk. 74), Emre Nefiz (Metehan Mimaroğlu dk. 45), Furkan Çil, Oğulcan Ülgen, Recep Aydın (Burak İnce dk. 74), Ufuk Budak, Şeref Özcan (Furkan Metin dk. 86), Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 86)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muzaffer Kocaer, Yiğit Emre Çeltik, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Enis Destan (dk. 60 pen. ve 69), Burak İnce (dk. 79) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Ercan Yazıcı (Ankaraspor), Yusuf Aslan, Ufuk Budak (Altınordu)

aydın Sami Süper Lig TFF
Yayınlanma Tarihi:20:52,