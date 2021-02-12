MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-2 Erzurumspor

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak üst üste 6. maçında da puanla ayrılmayı başardı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin ardından ev sahibi takım 26 puanda kalırken, konuk takım 25 puana yükseldi. Erzurumspor gelecek hafta Hatayspor ile sahasında; Çaykur Rizespor ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

AATIF ATTI, SEVİNMEDİ

Dakikalar 67’yi gösterdiğinde sol köşeden kendisine yapılan baskıdan kurtulan Aatif Chahechouhe, ceza sahasına girip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top kaleci Gökhan’ı çaresiz bırakarak ağlarla buluştu.

Faslı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği takıma karşı attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı. Takım arkadaşları da Aatif’ı tebrik etti.

65’TE GİRDİ, 83’TE ATILDI

Çaykur Rizespor’da Samudio’nun yerine oyuna 65. dakikada giren Fernando, 77. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 83’te de ikinci kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı.

OLTAN OYUNA GİRİP 6 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Son dakikalarda Rizespor kalesine kontra ataklarla giden Erzurumspor, 90+2’de skoru 2-0 yapan golü buldu. Emre Başsan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Gökhan’dan dönen topu 86. dakikada oyuna giren Oltan rahat bir şekilde tamamlayarak fileleri havalandırdı.

SUMUDICA GALİBİYET ALAMADI

Gaziantep FK’dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor’un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.

Rumen teknik adamla 4 lig maçına çıkan Rizespor; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Erzurumspor’a yenilip, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

ERZURUMSPOR’UN SON 6 MAÇI

Kasımpaşa 1-2 Erzurumspor

Erzurumspor 1-1 Alanyaspor

Erzurumspor 1-0 Ankaragücü

Sivasspor 0-0 Erzurumspor

Erzurumspor 1-1 Kayserispor

Çaykur Rizespor 0-2 Erzurumspor

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Talbi, Morozyuk (Onur Bulut dk. 84), Samudio (Fernando dk. 66), Michalak, Baiano (Abdullah Durak dk. 84), Djokovic, Donsah (Doğan Erdoğan dk. 70), Skoda (Soderlund dk. 66)

Yedekler: Zafer, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Soderlund, Tunay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

BB Erzurumspor: Jakub, Teikeu, Manuel Da Costa, Mehmet Murat, Schwechlen, Boumal (Osman Çelik dk. 58), Novikovas (Emrah Başsan dk. 85), Johanna Omolo (Rahman Buğra Çağıran dk. 71), Aatif Chahechouhe, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes (Oltan Karakullukçu dk. 84)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Brahim Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 67), Oltan Karakullukçu (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Fernando (dk. 83) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Baiano, Djokovic (Çaykur Rizespor), Johanna Omolo, Boumal, Mehmet Murat (BB Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Baiano'nun ceza sahasının dışından yaptığı ortada Samuduio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jakub'un kucağında kaldı.

38. dakikada Donsah ceza sahasının dışından şutunu kaleci Jakub topu kornere çeldi.

60. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan Moroziuk'un serbest vuruşunda topla buluşan Baiano’nun vuruşu defanstan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Baiano’nu şutu az farkla auta çıktı.

67. dakikada Leo Schwechlen'in pasında ceza sahasında topla buluşan Aatif'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+2. dakikada Oltan Karakullukçu'nun ceza sahasının dışından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0