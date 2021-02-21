MAÇ SONUCU | Erzurumspor 1-3 Hatayspor

Süper Lig’in 26. haftasında Erzurumspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak rakibinin 6 maçlık serisine son verdi. Hatayspor oynadığı son 5 deplasman maçında 13 puan topladı.

-7 derecede ama güneşli bir havada oynanan mücadelede konuk takım 23. dakikada Katranis’in hazırlanış ve son vuruş anlamında çok şık bir golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Hatayspor penaltıdan golü buldu. 45+4’te Diouf’un penaltı golüyle konuk takım soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

KIRMIZI KART VE GOL!

İkinci yarının başında Erzurumspor 10 kişi kaldı. Kaleci Szumki kalesinden çıkarak faul yaptığı pozisyonun ardından hakem Serkan Tokat tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Boupendza çok şık vuruşla kaleye geçen Göktuğ’u çaresiz bırakarak skoru 3-0’a getirdi. Maçın skorunu belirleyen isim Erzurumspor’da oyuna 74’te giren Oltan Karakullukçu oldu. Oltan, 90+3’te kaleci Munir’i geçerek takımını tek golünü kaydetti: 3-1

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Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puanda kalırken, konuk takım 42 puana yükseldi ve haftayı 6. sırada tamamladı.

Ligin 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü ile; Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat, Murat Erdin Gözütok, Osman Gökhan Bilir

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat, Manuel Da Costa, Adolphe Teikeu, Schweclen, Omolo (Osman Çelik dk. 74), Petrus Boumal (Buğra dk. 46), Cenk Ahmet (Göktuğ dk. 50), Novikovas (Rashani dk. 46), Aatif Chahechouhe, Ricardo Gomes (Oltan dk. 74)

Yedekler: Hasan Hatipoğlu, Butko, Rahmani Bergdich, Darri, Emrah Başsan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Çamoğlu, Billong, Pablo Santos, Katranis (Youssouf Kone dk. 71), Rayane Aabid (Isaac Sackey dk. 86), Ribeiro, Akintola, Adama Traore (Selim Ilgaz dk. 78), Boupendza (Muhammed Mert dk. 86), Mame Diouf

Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut Çaytemel, Akomadi,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Oltan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor), Katranis (dk. 23), Mame Diouf (dk. 45+4 pen.), Boupendza (dk. 51) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Szumski (dk. 47) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Petrus Boumal, Ricardo Gomes, Rashani (BB Erzurumspor), Rayane Aabid, Boupendza (A.Hatayspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Rayane Aabid'in savunma arkasına açtığı ortaya sol kanattan bindirme yapan Katranis kafayla vurdu ve topu uzak direğe göndererek ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta Cenk Ahmet'in ortasına, Gomes kafayla vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

33. dakikada Novikovas'un sol kanattan açtığı ortaya Omolo vuruşunda direk dibinde kaleci Munir mutlak gole izin vermedi.

36. dakikada Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Omolo'nun şutunda top filelere gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

43. dakikada Erzurumspor'da Aatif'ın kaptırdığı topu alan Riberio, pasını Boupendza'ya çıkardı. Ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi. Dönen topu Traore tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+2. dakikada yay üzerinde Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği topu kapan Novikovas'ın sert şutunu kaleci Munir kontrol etti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde Diouf, Adolphe Teikeu'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada beyaz noktaya gelen Diouf, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-2

47. dakikada Erzurumspor'un kısa düşen pasında Boupenda topu kazandı. Kalesini terk eden Szumski, ceza sahası dışında Boupendza'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boupendza'nın direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak Göktuğ'un solundan filelerle buluştu. 0-3

57. dakikada gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın pasında Diouf'un vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Dönen topu Aabid tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

68. dakikada Gomes'in pasını yay üzerinde Buğra'ya çıkardı. Buğra'nın bekletmeden çektiği şutu kaleci Munir kontrol etti.

73. dakikada Boupendza'nın uzun pasını alan ve ceza alanı içine sarkan Akitola'non sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Göktuğ kornere çeldi.

90. dakikada Kone'nin sol kanattan açmak istediği orta direkt kaleye yöneldi. Kaleci Göktuğ topu yumrukladı. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Attaif'ın sağ kanattan ortasına altı pas içinde Oltan dokundu ve topu filelere gönderdi. 1-3