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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

Beşiktaş, karlı Ankara gününde 3 puanı kaptı. Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek 25. haftayı geçti. Ghezzal'ın şık golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un 89 ve 90+3'teki golleriyle skora gitti. Beşiktaş gelecek haftayı BAY olarak geçecek.

Güncellenme: 18:03, 15/02/2021
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kazanarak şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız geçti.

Aynı puanı paylaştığı rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kazandığı haftada mutlak 3 puan arayan Beşiktaş, savunmadaki eksiklerine ve yoğun kar yağışına rağmen Başkent’ten galibiyetle döndü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 2. sıradaki yerini korurken 51 puanla 25. haftayı tamamladı. Gençlerbirliği ise 20 puanla 19. sırada kaldı. Ligin 26. haftasında Gençlerbirliği, son sırada yer alan Denizlispor deplasmanına çıkacak. Gelecek haftayı BAY olarak geçecek Beşiktaş ligin 27. haftasında Denizlispor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak.

GHEZZAL’DAN ENFES GOL

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Rachid Ghezzal, Beşiktaş kariyerinin ilk golünü attı.

Bu sezon 10 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan Cezayirli, sağ kanatta Rosier’den aldığı pasta topla birlikte kaleye yüzünü döndü. Ceza sahası dışından şık bir şut çeken Ghezzal, kaleci Nordfeldt’i çaresiz bırakıp skoru 1-0’a getirdi.

Rachid Ghezzal, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan ilk Cezayirli futbolcu oldu. | Fotoğraf: DepoPhotos

GHEZZAL SAKATLANDI

Karşılaşmada attığı gol ve Aboubakar’a attığı paslarla Beşiktaş’ın hücumda etkili olmasını sağlayan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlanarak yerini N’Koudou’ya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu, kasığını tutarak sakatlandığı yeri sağlık görevlilerine iletti.

CENK TOSUN GOLLERLE DÖNDÜ

Her iki yarıda da net pozisyonları harcayan Beşiktaş’ta Cenk Tosun son dakikalarda sahneye çıktı. Cenk Tosun, 62. dakikada Aboubakar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 1150 gün aradan sonra yeniden Süper Lig'de boy gösterdi. Milli golcü 89 ve 90+4’te sahneye çıkarak yoğun kar yağışı altında topu filelere gönderip maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

NECİP STOPER, DORUKHAN SOL BEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunmadaki kart cezalıları ve sakatlıklar nedeniyle zorunlu rotasyona gitti.

Montero ve Vida’nın yokluğunda stoperde Necip Uysal görev yaparken; Rıdvan’ın sakatlığı, N’Sakala’nın da cezası nedeniyle forma giyemediği maçta sol bek olarak Dorukhan Toköz süre aldı.

CENK TOSUN 1150 GÜN SONRA…

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Cenk Tosun, Gençlerbirliği karşılaşmasının 62. dakikasında Aboubakar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 1150 gün aradan sonra yeniden Süper Lig'de boy gösterdi. Cenk son yarım saatlik dilimde görev aldığı maçta 2 gol sevinci yaşamayı başardı.

Son olarak 2017-2018 sezonunda ilk yarının son haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösteren Cenk Tosun, 23 Aralık 2017'de oynanan bu maçın ardından siyah-beyazlı forma altında Türkiye Kupası maçına çıkmış ve daha sonra da Everton'a rekor bir bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ

  • GOL! 90+4′ Yine Cenk Tosun! Siyah-beyazlılar son dakikalarda karla birlikte gol oldu yağdı. Josef’in şık topuk pasında Cenk ceza sahasında topu kontrol edip ayak içiyle uzak köşeye şutunu gönderdi: 3-0.
  • GOL! 89′ Cenk Tosun golle döndü! 1150 gün sonra Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e dönen Cenk, savunmasının arkasına iyi sarktığı pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu orta noktayı gösterdi.
  • 86′ Beşiktaş bir gol pozisyonunu daha harcadı! Hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlılarda N’Koudou ceza sahası içerisinde köşeden çektiği şutta kaleciye takıldı! Beşiktaş atağı korner ile devam etti.
  • 76′ Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. N’Koudou’nun yerden pasında Larin şut çekti ancak kaleci Nordfeldt ayağıyla golü önledi.
  • 75′ Cenk Tosun gole yaklaştı. Josef’in pasında ceza sahasına girer girmez şutunu çeken golcü oyuncunun şutunu kaleci kornere çeldi.
  • 62′ Rachid Ghezzal sakatlandı! Takımının golünü kaydeden Cezayirli oyuncu bir süre kendisini denedi ancak oyuna devam edemeyerek yerini N’Koudou’ya bıraktı.
  • 55′ Beşiktaş’ın baskısı devam ediyor. 2. golü arayan siyah-beyazlılar, Ljajic’in pasında ceza sahasında Ghezzal’ın şutuyla gole yaklaştı ancak savunma izin vermedi.
  • 46′ Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
  • Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
  • Ankara’da kar yağışı yeniden başladı. Tipi şeklinde kar yağışı var.
  • 31′ Bu kez Gençlerbirliği tehlikeli geldi! Savunmayı 2’ye 1 yakalayan Gençlerbirliği’nde Candeias ile karşı karşıya kalan Ersin gole izin vermedi.
  • 27′ Ljajic’in ortasında Aboubakar’ın yerden sektirerek yaptığı kafa vuruşu auta gitti. Beşiktaş’ın baskısı devam ediyor.
  • 21′ Nordfeldt gole izin vermedi! Beşiktaş’ta Aboubakar yine Ghezzal’ın ara pasında savunmanın arkasına sarktı. Kamerunlu golcü, Nordfeldt ile karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi!
  • 9′ Ghezzal’ın havadan gönderdiği ara pasında Aboubakar topu göğsünde yumuşatıp şutunu çekti. Savunmada Arda ayak koyarak kalesini olası golden korumayı başardı.
  • GOL! 4′ Beşiktaş, Ghezzal’ın enfes golüyle 1-0 öne geçti! Cezayirli futbol ceza sahası dışından topu kontrol edip yüzünü kaleye döner dönmez sol ayağıyla uzak köşeye plase vuruşunu gönderdi! Kaleciyi çaresiz bırakan Ghezzal, şık golle takımını öne taşıdı.
  • 1′ Karşılaşma Gençlerbirliği’nin vuruşuyla başladı.

 

 

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Yayınlanma Tarihi:14:50,