MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Başakşehir

Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe ile ligin son şampiyonu Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Göztepe’nin 4 maçlık galibiyet hasretine son veren golleri 24. dakikada Soner ve 53. dakikada Zulj penaltıdan kaydetti. Başakşehir ise 59. dakikada Deniz Türüç ile skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Göztepe 29 puana yükselirken, Başakşehir 24 puanla 18. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

Göztepe ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda; Başakşehir ise sahasında ligin formda ekibi Trabzonspor’u ağırlayacak.

AYKUT KOCAMAN DA ÇARE OLAMADI

Çaykur Rizespor ile 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan teknik direktör Okan Buruk’un yerine göreve alan Aykut Kocaman, 5-1’lik Hatayspor mağlubiyetini tribünden izlemişti.

Başakşehir, Kocaman yönetiminde çıktığı 3 lig maçında da puanla tanışamadı. Son şampiyon, üst üste 4. yenilgisini aldı:

Başakşehir 1-5 Hatayspor

Galatasaray 3-0 Başakşehir

Başakşehir 0-1 Karagümrük

Göztepe 2-1 Başakşehir

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jahovic gelişine vurdu, kaleci Mert topu çelmeyi başardı.

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gassama ceza sahası içinde hareketlenen Soner’e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti ve Göztepe öne geçti. 1-0.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Alpaslan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

47. dakikada Başakşehir'de Berkay'ın yaptığı ortaya yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

51. dakikada gelişen Göztepe atağında Jahovic, Başakşehir ceza sahası içinde Epureanu'nun müdahalesinin ardında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Zulj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

57. dakikada Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj'un önüne düştü. Zulj'un vuruşunda Jahovic'e çarpan top bu kez Soner'in önünde kaldı. Soner’in vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

59. dakikada Başakşehir’de Hasan Ali Kaldırım’ın yerden pasında topla buluşan Deniz Türüç penaltı noktası üzerinden sert vurdu ve farkı 1’e indiren isim oldu. 2-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 64), Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Esiti dk. 64), Zulj (Diabate dk. 70), Halil Akbunar (Tripic dk. 88), Ndiaye, Jahovic (Titi dk. 87)

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Kubilay Sönmez, Ideye, Burekovic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Sarıkaya (Rafael dk. 63), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye (Mehmet Topal dk. 63), Deniz Türüç, J.Fernandes (Gulbrandsen dk. 63), Berkay Özcan, Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Demba Ba, Ravil Tagir, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 24), Zulj (dk. 53 pen.) (Göztepe), Deniz Türüç (dk. 59) (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Obinna (Göztepe), Duarte, Hasan Ali (Başakşehir)