MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-2 Karagümrük

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile Karagümrük, İstanbul derbisinde karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazanarak 4 maçlık aradan sonra galibiyetle tanıştı.

14. dakikada Roco’nun golüyle geriye düşen Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thelin, 59 ve 68. dakikalarda Yusuf Erdoğan kaydetti. Karagümrük’te Castro’nun 80. dakikada kaydettiği gol mücadelenin de skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 29 puana yükselirken, üst üste 2. yenilgisini alan Karagümrük 37 puanda kaldı. Ligin 27. haftasında Kasımpaşa, Göztepe ile deplasmanda; Karagümrük ise Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Aytaç, Sadiku (Doğucan dk. 78), Yusuf (Anıl Koç dk. 82), Hodzic (Varga dk. 82), Bistrovic, Thelin (Hasan Emre dk. 90+1)

Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tosic, Koomson, Evren Eren, Mehmet Feyzi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia (Emre Çolak dk. 71), Ndao (Lens dk. 81), Castro, Bertolacci, Salibur (Jimmy Durmaz dk. 62), Kemal Ademi (Sobiech dk. 71)

Yedekler: Viviano, Alparslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Vato

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Roco (dk. 14), Castro (dk. 80) (Karagümrük), Thelin (dk. 20), Yusuf (dk. 59 ve dk. 68) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Bertolacci, Koray (Karagümrük), Bistrovic (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Aytaç'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Hodzic kafayı vurdu. Aşırtma şekilde kaleye giden topu son anda Aykut tokatlayarak kornere gönderdi.

7. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salibur, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yerden şutunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Biglia geçti. Bu futbolcunun savunmanın arkasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Roco kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada Koray'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kimse dokunamayınca arka direkteki Salibur topu kontrol etti. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20. dakikada kazanılan korner atışında sol kanattan Bistrovic ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada iyi yükselen Thelin kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

33. dakikada sol taraftan Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından yükselen Campi kafayı vurdu ancak top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

39. dakikada ceza sahası içinde Thelin ile verkaç yaparak topu alan Hodzic, 2 rakibinden sıyrılıp çaprazdan vuruşunu yaptı, savunmanın müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

41. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Sadiku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Bertolacci’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Castro, müsait pozisyondaki Salibur’u gördü. Bu futbolcunun şutunda savunma son anda müdahale etti ve top az farkla direğin dibinden kornere çıktı.

59. dakikada Salibur ve Castro'nun anlaşmazlığı sonucu Kasımpaşa hızlı çıktı. Sadiku'nun pasında Hodzic soldan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada topla buluşan Yusuf düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bistrovic, 2 rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp ara pasında topu Yusuf'la buluşturdu. Bu futbolcu net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

80. dakikada Jimmy Durmaz'ın soldan ortasında kimse topa dokunamayınca sağ kanattaki Emre Çolak topu kontrol eti. Bu futbolcunun ortasında Castro kafayı vurdu ve farkı 1'e indirdi. 2-3