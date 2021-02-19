MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 0-1 Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından play-off yarışı veren sahibi takım 37 puanda kalırken, konuk takım 30 puana yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Melik Derin dk. 89), Mert Kula, Fatih Solmaz (Mehmet Dingil dk. 46), Soner Gönül, Süleyman Olgun (İlir Mustafa dk. 13), Uğur Utlu, Issah (Hamidovic dk. 46), Cem Ekinci (Kone dk. 84), Barış Alper Yılmaz, Eze
Yedekler: Birkan Tetik, Haşim Sarman, Burak Aydın, Bilal, İrfan Akgün
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Batuhan Artaslan dk. 84), Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Gomis dk. 73), Denizhan Taşkan (Gomis dk. 65), Atakan Üner (Camara dk. 73), Mayı Kevin (Gökhan Süzen dk. 84)
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mustafa Eser, Yunus Emre Mertoğlu, Okan Derici, Ahmet Canbaz, Sow
Gol: Serkan Göksu (dk. 17) (Ümraniyespor)
Sarı Kart: Eze (Ankara Keçiörengücü)