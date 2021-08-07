MAÇ SONUCU | Leicester City – Manchester City: 1-0

Community Shield finalinde Leicester City, Manchester City'yi 89. dakikada gelen penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyon oldu.

SOZCU.COM.TR

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İngiltere’de bir önceki sezonun FA Cup şampiyonu ile Premier Lig şampiyonlarını karşı karşıya getiren İngiltere Community Shield finali Wembley’de oynandı.

FA Cup şampiyonu Leicester, City’yi 1-0 yenerek Wembley’de üst üste 2. finalini de kazanmayı başardı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika forma giydiği mücadelenin tek golü Kelechi Iheanacho’dan geldi. Ake’nin rakibine yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Nijeryalı forvet, eski takımını yıkmayı başardı.

Manchester City’nin rekor transferi Jack Grealish de 65. dakikada Samuel Edozie’nin yerine oyuna girerek ilk kez City formasıyla mücadele etti.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, yeni sezonun ilk maçında Pazar günü Tottenham ile deplasmanda; Leicester City ise sahasında Cumartesi günü Wolves ile karşılaşacak.