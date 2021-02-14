MAÇ SONUCU | Menemenspor 1-1 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 20 puanla tamamlarken, ev sahibi takı 14. sırada konuk takım ise 13. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelen Cumali Bişi'nin sert şutu az farkla auta gitti.

15. dakikada rakip ceza sahası içine yapılan ortada uygun durumda topa kafa vuramayan Adamu Alhassan, mutlak golü kaçırdı.

25. dakikada Batuhan İşçiler, eza sahası içinde Omar Mohamed'e faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Tayfun Aydoğan, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

60. dakikada Taşkın Çalış'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan Arb Manaj, topu ağlara gönderdi. 1-1

78. dakikada kornerden gelen topu Balıkesirspor savunması uzaklaştırdı. Defanstan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Tayfun Aydoğan'ın şutu az farkla auta gitti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Selahattin Altay, Cemil Tunç

Menemenspor: Emre Selen, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, David Domgjoni, Yusuf Talum (Tidjani Anaane dk. 67), Mamadou Traore (Alaattin Hamza Ok dk. 49), Omar Mohamed (Mehmet Aytemiz dk. 66), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak, Adamu Alhassan (Okan Yılmaz dk. 87), Ibrahim Akanbi Rasheed

Yedekler: Batuhan Şen, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Sönmez, Ömer Şahbaş, Cem Çelik, Abdulkadir Öksüz

Teknik Direktör: Ümit Karan

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar, Mert Örnek (Sedat Dursun dk. 90+1), Hasan Özkan (Foxi Kethevoama dk. 87), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Roman Bezjak dk. 81), Cumali Bişi, Arb Manaj (Birol Parlak dk. 81), Nemanja Mihajlovic (Enes İslam İlkin dk. 46)

Yedekler: Yiğithan Kır, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Halil Çolak

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 27 pen.) (Menemenspor), Arb Manaj (dk. 60) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Balıkesirspor), David Domgjoni, Rıdvan Koçak (Menemenspor)