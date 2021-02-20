MAÇ SONUCU | Menemenspor 6-2 Akhisarspor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Menemenspor, sahasında Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 23 puana ulaşırken, konuk takım 19 puanla küme düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Menemenspor'da sol taraftan köşe vuruşu kullanan Omar, kaleye kavisli bir top yönlendirdi. Topu yumruklamaya çıkan kaleci Halil Yeral ters bir dokunuşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

10. dakikada Tayfun Aydoğan'ın orta saha çizgisinin önünden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Furkan Bayır’ın kafa vuruşu sol kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Rasheed, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

13. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Omar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Halil Yeral topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisinde bulunan Rıdvan Koçak üzerine gelen meşin yuvarlağı gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-0

16. dakikada sol kanattan atak yapan Akhisarspor'da Delarge ceza sahasına ortaladı. Kale önünde defansın müdahale ettiği topu önünde bulan Peter, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

45+2. dakikada Menemenspor'da topla birlikte ceza sahasına giren Tayfun Aydoğan, Okan Yılmaz'a pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Okan’ın vuruşunu kaleci Halil Yeral kontrol etti.

45+4. dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Omar'ın attığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşla takımı adına farkı 3’e çıkardı. 4-1

53. dakikada sağ kanattan atak yapan Menemenspor'da Omar, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci Halil pozisyonu yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada sağ taraftan korner kullanan Menemenspor'da karambolden gelen top kaleci Halil’den kale önünde sekti. Burada meşin yuvarlakla buluşan Furkan Bayır sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 5-1

83. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Akhisarspor'da Kemal Cingirt'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Bertuğ Bayar, kafa vuruşuyla farkı 3’e indirdi. 5-2

90. dakikada sol taraftan gelişen Menemenspor atağında Mehmet Aytemiz’in içeriye çevirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, maçın skorunu belirleyen golü attı. 6-2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mert Güzenge, Oğuz Kaan Çalışır, Cem Özbay

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Yusuf Talum dk. 74), Furkan Bayır, Domgjoni, Emirhan Topcu, Alhassan (Alaattin Ok dk. 74), Tayfun Aydoğan, Traore (Cem Çelik dk. 82), Omar (Abdülkadir Öksüz dk. 81), Okan Yılmaz (Mehmet Aytemiz dk. 65), Rasheed

Yedekler: Ömer Şahbaz, Zenke, İsmail Odabaşı, Fatih Demirbilek, Emre Adıgüzel

Teknik Direktör: Ümit Karan

Akhisarspor: Halil Yeral, Orhan Taşdelen, Kemal Cingirt, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Keita (Lawal dk. 46), Cihat Çelik (Çekdar Orhan dk. 46), Sissoko (Toure dk. 46), Onurcan Güler, Delarge (Mert Özyıldırım dk. 75), Peter (Bertuğ Bayar dk. 60)

Yedekler: Emircan Seçgin, Furkan Korkut, Semih Görer, Gökmen Aydoğdu, Cengiz Demir

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Halil Yeral (dk. 3 k.k), Rasheed (dk. 10, 45+4 ve 90) , Rıdvan Koçak (dk. 13), Furkan Bayır (dk. 66) (Menemenspor), Peter (dk. 16), Bertuğ

Bayar (dk. 83) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Kemal Cingirt, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen (Akhisarspor), Rasheed, Okan Yılmaz, Abdülkadir Öksüz (Menemenspor)