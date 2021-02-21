MAÇ SONUCU | Sivasspor 2-0 Kayserispor

Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Yiğidolar 18. dakikada Gradel’in ön direğe yaptığı ortaya ayak koyan Yatabare ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde ise ilk golün asistin yapan Gradel kazanılan penaltıdan topu filelere gönderip maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonucun ardından Sivasspor 31 puana yükselirken alt sıralarla farkı açmayı başardı. Kayserispor ise 25 puanla 16. sırada kaldı.

Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise 27. haftayı BAY olacak geçecek.