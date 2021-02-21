MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 0-1 Boluspor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Boluspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Bu sonucun ardından play-off yarışı veren ev sahibi takım 37 puanla 8. sırada kalırken, 4 hafta sonra kazanan konuk takım ise 22 puanla 14. sırada yer aldı.
24. dakikada sol çaprazdan Mustafa Çeçenoğlu'nun yaptığı ortada kale önünde Tugay Kaçar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
25. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın ceza yay üzerinde Hamza Güre'e yaptığı müdahaleyi hakem Kutluhan Bilgiç kırmızı kart olarak değerlendirdi.
28. dakikada ceza yayı üzerinden Mustafa Çeçenoğlu'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Haydar kornere çeldi.
30. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak kaleye sokulan Cajic'in vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inerek Burak Asan'ın yaptığı ortada arka direkte oluşan karambolde Aykut Demir'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
90+1. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.
90+4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar'dan sekip direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
Tuzlaspor: Haydar, Vedat Bora (Anıl Karaer dk. 72), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler (Özgürcan Özcan dk. 72), Gökcan Kaya, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Alan Carius dk. 86), Erkan Zengin (Ahmet Yazar dk. 46), Pucko, Ömer Şişmanoğlu (Thuram dk. 46)
Yedekler: Angeler, Segbefia
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Tugay Kaçar (Burak Asan dk. 34), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Abdullaev dk. 86), Gökhan Sazdağı, Mustafa Çeçenoğlu, Hamza Gür (Diouf dk. 76)
Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, Ensar Bilir, Atamer Bilgin, Marlinho, Alican Özfesli, Poepon
Teknik Direktör: Reha Erginer
Gol: Aykut Demir (dk. 59) (Boluspor)
Kırmızı kart: Muhammed Gönülaçar (dk. 25) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Burak Asan, Mustafa Çeçenoğlu (Boluspor)