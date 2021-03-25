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Maçtan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan soyunma odasına telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

Güncellenme: 13:38, 25/03/2021
Spor HaberleriFutbol

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda’yı 4-2’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu’nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün futbolcuları kutladı.

Erdoğan’ın Burak’ı attığı goller nedeniyle tebrik ettiği görüşmesinde “O ne frikikti ya. Maşallah!” dediği duyuldu.

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