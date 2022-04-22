Mahkeme Galatasaray seçimi hakkında kararını verdi

10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçim kararına tedbir konulması ile ilgili itirazı karara bağladı.

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Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine son genel kurula konulan tedbir kararına kulübün yaptığı itiraz 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Galatasaray Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray’ın yeni başkanı olmak için yarışacak. Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak.

Hatırlanacağı gibi Başkan Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi sonrası olağanüstü seçim kararı almıştı.

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