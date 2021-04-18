Mahmut Recevik’ten Mustafa Cengiz sözleri: İstifa istedik ‘Adayım’ dedi

Galatasaray Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Clubhous uygulamasındaki Galatasaray odasında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimin içindeki buhranı itiraf eden Recevik, SÖZCÜ'nün sayfalarına taşıdığı ‘istifa operasyonu'nu da doğruladı. Mahmut Recevik, 7 yönetim kurulu üyesi olarak Mustafa Cengiz'e istifa etmesi önerisini getirdiklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

“Başkanın salı günü yaptığı konuşma beğenmediğimiz bir tutum oldu. Bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da (Yalanlanan Donk-Terim haberine işaret ediyor) rahatsız ediciydi. Cengiz istifa etmeyeceğini, aday olup kazanacağını söyledi. Ben de kendisine kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Yönetim içinden aday çıkarsa bu Abdurrahim Albayrak olur bence.”

Aynı oturumda konuşan bir diğer yönetici Okan Böke de ‘kayyum' endişesini doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Böke, “Bu saatten sonra inşallah işleyiş bozulmaz. İnşallah şubeler hakkında verdiğimiz kararlara veto gelmez” şeklinde konuştu.

KURULLAR TOPLANTIYA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine tüm kurullar bugün Türk Telekom Stadyumu'nda toplanacak. Cengiz'in, önceki günkü yönetim kurulu toplantısında kendisini istifaya çağıran üyeleri görevden alabileceği konuşuluyor.

Galatasaray’da yönetimde yaşanan krizlerin ardından İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, takımı yalnız bırakmadı. Albayrak, oyuncuları stat girişinde karşıladı. Tek tek oyunculara başarılar dileyen Abdürrahim Albayrak ardından protokol tribünündeki yerini aldı.