SPOR
Abone Ol

Malatyaspor’un eski başkanı Erdoğan vefat etti

Malatyaspor'un eski başkanlarından, iş adamı Vedat Erdoğan vefat etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Malatyaspor’un eski başkanı Erdoğan vefat etti

Akciğer kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden 2 çocuk babası Vedat Erdoğan (68) Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı’nda defin edildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Malatya Eğitim Vakfı’nın kurucu genel sekreterliği görevinde de bulunan Erdoğan'ın Malatya'da spor camiasının tanıdığı iş insanı olduğu kaydedildi.