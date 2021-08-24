Mame Thiam Kayserispor’a transfer oldu

Fenerbahçeli Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğu açıklandı. Sarı lacivertlilere bonservissiz gelen 28 yaşındaki Senegalli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe’den ayrılan Mame Thiam’ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılı takım yeni transfer ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye katılan ve 1 sezon forma giyen Thiam, Pereira’nın takımın başına getirilmesinin ardından gözden çıkarılmıştı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.