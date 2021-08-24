Mame Thiam Kayserispor’a transfer oldu
Fenerbahçeli Mame Thiam'ın Kayserispor'a transfer olduğu açıklandı. Sarı lacivertlilere bonservissiz gelen 28 yaşındaki Senegalli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe’den ayrılan Mame Thiam’ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılı takım yeni transfer ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye katılan ve 1 sezon forma giyen Thiam, Pereira’nın takımın başına getirilmesinin ardından gözden çıkarılmıştı.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.
BİLGİLENDİRME
2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/uMLEU3vfDU
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2021